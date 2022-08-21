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Derik’te gün ağarınca vatandaşlar kaza yerine akın etti

Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar, gün aydınlanınca olay yerine akın etti.

Asayiş 21.08.2022, 10:43 21.08.2022, 11:29
Derik’te gün ağarınca vatandaşlar kaza yerine akın etti

Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar olay yerine koştu. Adeta savaş alanına dönen olay yeri feci kazanın boyutunu gözler önüne sererken, tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi.

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İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.

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