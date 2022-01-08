Dereye uçan minibüsteki sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu. Ekipler, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan R.B. idaresindeki 41 BP 164 plakalı Opel marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazanın ardından minibüs sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, suyun içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için yoğun uğraş sarf etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüsten çıkarılan sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.