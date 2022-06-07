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Dereye düşen yaralı karaca iş makinesi ile kurtarıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde dereye düşen yaralı karaca iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Asayiş 07.06.2022, 12:02
Dereye düşen yaralı karaca iş makinesi ile kurtarıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde dereye düşen yaralı karaca iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Güneysu ilçesinde dereye düşen yaralı olarak bulunan karacayı gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkililerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen DMKP görevlileri ilk etapta ayağının kırık olduğunu belirlediği yaralı karacayı kafese koydu. Ardından olay yerine çağrılan iş makinesinin kepçesine konulan kafes derenin içerisinden çıkartıldı. Karacanın tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderileceği belirtildi.

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