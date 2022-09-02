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Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
Samsun’da dereye düşen şahıs tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Asayiş 02.09.2022, 11:39
Samsun’da dereye düşen şahıs tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Hıdrellez Deresi’nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin Malkoç (57) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mümin Malkoç ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Malkoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
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