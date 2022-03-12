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Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Zonguldak’ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.
Asayiş 12.03.2022, 17:34
Zonguldak’ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay Merkez’e bağlı Karaman beldesinde yaşandı. İddiaya göre bir çocuğun köpeği dereye düştü. Köpeğinin dereye düştüğünü fark eden çocuk köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek dereye düşerek, dakikalarca derede çırpınmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipler çağrıldı.
Olay yerine gelen ekipler, çocuğu dereden kurtararak ailesine teslim etti.