Dereye devrilen otomobildeki kadın yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin dere yatağına devrildiği kazada ABD’de hayatını sürdüren ve pandemi dolayısıyla bir yıldan bu yana Bodrum’da yaşadığı öğrenilen bir kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yahşi Mahallesi Sanatçılar Sitesi içerisinden Kargı Caddesi istikametine ilerleyen 56 yaşındaki Sevgi Mayor yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve Muğla 911 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde dere yatağındaki kayanın üzerine devrilen otomobildeki Sevgi Mayor’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Araç içerisinde sıkışan Mayor’un cenazesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracına konuldu, ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşi ve çocuğunu eve bıraktıktan sonra kaza geçirdi

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sevgi Mayor’un eşi Murat Mayor, kazayı haber alması üzerine olay yerine geldi. Murat Mayor, eşi ve 12 yaşındaki çocuğu ile sabahtan denize gittiklerini, eşinin kendilerini eve bıraktıktan sonra tekrar denize dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi. Ailesi ile birlikte ABD’de yaşayan ve bankacılık sektöründe çalışan kadının pandemi sebebiyle ailesi ile birlikte yaklaşık bir yıldır Bodrum’da olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan bölge sakinlerinden Koray Akbulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz Eczacılar Sitesi’nden iniyorduk. O da Sanatçılar Sitesi’nden geldi, hızlı bir şekilde önümüze döndü. Ondan sonra hiç gaz kesmedi. Çok hızlı indi aşağıya. Bir araba daha giriyordu içeriye, ona da vuruyordu. Yani arabada mı bir sıkıntı var bilemiyoruz. Birkaç kez frene bastı, onu gördüm. Ondan sonra burada kayboldu araba önümüzde. Biz gittik, yukarıdan baktık. Bir el sarkıyordu.”