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Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu

İnegöl’de derelerin taşıması sonucu bir çok kırsal mahallede yollarda göçükler meydana geldi. Ekipler göçüklerin meydana geldiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş 06.04.2021, 18:56
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Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu

İnegöl’de derelerin taşıması sonucu bir çok kırsal mahallede yollarda göçükler meydana geldi. Ekipler göçüklerin meydana geldiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

2 gün etkili olan yağmur sonrası İnegöl’de bir çok derede su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesiyle birlikte dereler taşma noktasına geldi. Suların köprülerin üst seviyesine çıkmasıyla bazı kırsal mahallerde toprak kayması sonucu yollarda göçükler meydana geldi. Mahalle halkının ihbar etmesiyle bölgeye gelen Buski ve İnegöl Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Toprak kayması sonucu kırsal mahallerde bir çok arazi sular altında kalarak zarar gördü.
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