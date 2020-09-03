Dereköy Gümrük Kapısı’nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi
TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNCE TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPMAK ÜZERE KIRKLARELİ’NDE BULUNAN DEREKÖY GÜMRÜK KAPISINA GELEN BİR OTOBÜSTE YAPILAN ARAMADA 50,9 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ. BU YAKALAMA İLE SON YILLARDA DEREKÖY GÜMRÜK KAPILASINDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTARDAKİ EROİN YAKALAMASINA İMZA ATILDI.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kırklareli’deki Dereköy Gümrük Kapısı’na gelen bir otobüste yapılan aramada 50,9 kilogram eroin ele geçirildi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.
Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Bulgaristan’a gitmek üzere gümrük kapsına gelen bir otobüs riskli olarak değerlendirildi. Araç, gümrük kapısına geldiğinde X-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında aracın bagaj bölümünün altında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan araçta gerçekleştirilen aramalara özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi. Dedektör köpeğinin de tespit edilen şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın sökülen bagaj tabanının altında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler bulundu. Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 100 adet paket bulundu. Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen 50,9 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu naklinde kullanılan otobüse el konuldu.
Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
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