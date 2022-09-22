Derecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 2 aracın kafa kafa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derecik ilçesi Uslu köyüne bağlı Taşlıdere mezrasında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüse ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Muhammed Özer (16) ve Şükrü Özer (56) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ilişkin incelemeler başlatıldı.