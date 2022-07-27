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Dere yatağında alev alev yanan kepçeyi itfaiye söndürdü

Kocaeli’de dere yatağındaki kepçe alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Asayiş 27.07.2022, 13:30
Dere yatağında alev alev yanan kepçeyi itfaiye söndürdü

Kocaeli’de dere yatağındaki kepçe alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında temizlik yapan kepçe bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kepçede maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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