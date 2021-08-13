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Dere yatağında 716 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere yatağına ekilmiş ve bakımı yapılmış 716 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 13.08.2021, 16:22
Dere yatağında 716 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere yatağına ekilmiş ve bakımı yapılmış 716 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi Gerencik mevkisinde Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında elde edilen istihbarı çalışmalar sonucunda dere yatağında boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında değişen, bakımları yapılmış 716 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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