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Dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik’te kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Asayiş 31.08.2021, 14:12
Dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik’te kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Kurtköy istikametinden Akçapınar köyüne seyir halinde olan 26 RE 776 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ç., aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dere yatağına girerek devrildi. Bu esnada araçtan dışarı fırlayan sürücü, aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemeler sonrası sürücünün cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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