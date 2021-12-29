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Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Asayiş 29.12.2021, 02:58
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlar ile tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar otellere götürüldü.

65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, UMKE, AFAD ve belediye personelleri bölgede hazır halde bekleyişlerini sürdürüyor.

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