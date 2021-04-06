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Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

Uludağ'da eriyen kar suları sebebiyle debisi yükselen İnegöl ilçesindeki dereler taşkına sebep oldu. İnegöl ilçesinde dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonu da sel sularına kapılıp kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 06.04.2021, 14:36
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Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

Bursa'da kaynağını Uludağ'dan alan bir çok akarsu, eriyen kar suları ve sağanak yağmur sebebiyle yükseldi. Azgın akan dereler bir çok yerde taşmalara sebep oldu. İnegöl ilçesi Gündüzlü Mahallesi'nde de dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonunun ahşap odaları sel sularına kapıldı. Ahşaptan yapılan kulübeler beton köprüye takılıp sürüklenmekten son anda kurtuldu. İş yerinin bahçe kısmında bulunan çocukların oynaması için kurulan park ta sel sularına kapılarak sürüklendi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Öte yandan şehir merkezinde bir çok dereninde debisinin yükseldiği gözlerden kaçmadı.

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