Derbi maçını izlerken yangına yakalandılar

Sultanbeyli’de derbi maçını izleyen ev sakinlerinin bahçesindeki kamelyada yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Bahçedeki otomobil yangında zarar görürken, kamelya kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sultanbeyli’de meydana geldi. Akpınar Mahallesi Güzin Caddesi’nde bir binada derbiyi izleyen ev sakinlerinin bahçesinde bulunan kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kamelya altında bulunan otomobile de sıçradı. Derbiyi izleyen ev sakinleri büyük panikle araçlarını kurtarmaya çalıştı. Yangın paniğiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Derbi saatinde facianın eşiğinden döndük"

Mahalle sakini Doğan Doğutepe, "Mahallede herkes derbi maçını izliyordu. Büyük bir sesle yangın olduğunu duyduk. Komşularımıza yardıma koştuk otomobili çekerek kurtardık. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Derbi saatinde büyük bir facianın eşiğinden döndük” diye konuştu.