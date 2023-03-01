Depremzedeye çaldığı konteyneri satarak dolandırdı

Adana’da bir şüpheli depremde evi hasar gören vatandaşa başkasına ait konteynırı 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 Şubat’ta ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören İ.K, ailesiyle birlikte geçici bir süre barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner arayışına girdi. İ.K kahvehanede arkadaşlarına durumu anlatırken şüpheli Feyyaz Ceyhun D’de duydu. Şüpheli , İ.K’ın yanına gelerek kendisinde konteynır olduğunu ve satabileceğini ifade etti. İkili arasında geçen pazarlığı ardından piyasa değeri 25 bin TL olan 12 metrekarelik konteyneri şüpheli, İ.K’ya 13 bin TL’ye sattı. Vinç kiralayan Feyyaz Ceyhun D., Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde bulunan konteyneri araca yükletip İ.K’nın verdiği adrese teslim ederek parasını aldı.

“Arsa sahibi konteynırı göremeyince gerçek ortaya çıktı”

Devletten kiraladığı arazide tarım arazisine çiftlik kuran R.A, arazisine kontrole geldiği sırada konteynerin olmadığını gördü. Çalışanların barınması için aldığı konteyner çalınınca R.A durumu polise bindirdi. Bunun üzerine polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Feyyaz Ceyhun D’nin izine ulaştı.

“Yakalanan dolandırıcıdan pişkin savunma”

Dolandırıcının izini bulan polis ekipleri, şüpheli şahsı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, “ Oturduğum evin yakınında başı boş bir konteyner vardı. Kahvehanede konuşmalara kulak misafiri olunca onu satabileceğimi düşündüm” diye itiraf ederek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konteyner ise sahibine teslim edildi.

(CNK-HİV-