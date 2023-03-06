Depremzedenin 7 bin lirasını gasp ettiler

Kahramanmaraş’taki depremler sonrası ailesiyle birlikte Antalya’ya gelen depremzedenin, apartman girişinde 3 kişi tarafından 7 bin TL’si gasp edildi. Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart gecesi saat 02.20 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7304 sokak üzerindeki apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından Kahramanmaraş’tan eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya gelen Tarık A., yerleştiği apartmandan gece saatlerinde aracından şarj aletini almak için aşağıya indi. Şarj aletini aldıktan sonra apartmana tekrar giren Tarık A.’nın önünü A.Ç. (39), A.K. (40) ve A.D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL’sini ve kimliğini alıp kaçtı.

İhbarın üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.Ç., A.K. ve A.D.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahsın, Tarık A.’yı korkutup parasını aldığı ve ardından duvara dayayıp üstünü aradıkları görüldü.