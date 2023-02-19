Depremzedelerin evlerine giren hırsızlar yakalandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Hassa Jandarma dedektifleri JASAT tarafından depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 4 kişilik hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asrın felaketi olarak adlandırılan merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hasar gören ve yıkılan binalara girerek beyaz eşya, ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalan hırsızlar, Hassa Jandarma Timleri tarafından çaldıkları malzemelerle beraber kıskıvrak yakalandı. Operasyonda dört hırsız gözaltına alındı. Çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından 2’si tutuklanırken, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.