Depremzedelerin bulunduğu araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’da hafif ticari araç, kavşaktan dönerken aynı yönde gitmekte olan otomobille çarpıştı. Kazada deprem bölgesinden geldikleri öğrenilen 3 kişi ile diğer araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İznik istikametinden Orhangazi istikametine gitmekte olan Fırat A. (52) idaresindeki 16 SLJ 09 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan sola dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde gitmekte olan Murat Gedik (52) idaresindeki 06 BMH 879 plakalı otomobile yandan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazayı otomobil sürücüsü Fırat A. yara almadan atlatırken, araçta bulunan ve Gaziantep’ten gelen depremzede Özlem Ganidağlı (48), İbrahim Ganidağlı (48), Zeynep Doğa Ganidağlı (17) ile diğer araçtaki Rukiye Gedik (49) yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.