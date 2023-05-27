Depremzedeleri bile kullandı, dolandırmak için farklı kılıklara girdi

Adana’da kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen bir şüpheli sahte uyulama noktası kurup vatandaşları dolandırdığı, depremin ardından da AFAD görevlisi kılığına girip esnaftan afetzedelere götüreceğini söyleyerek malzeme toplayıp sattığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Hacı Musa K. (30) hakkında çalışma başlattı. İddiaya göre, yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelinin, kentin farklı noktalarında emekli polis memuru Dündar T. ile birlikte sahte uygulama noktası kurup, vatandaşlara kimlik sorduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, organize suç örgütlerinden yardım ve yataklık yapacağı vaadiyle para talep ettiği, polis olmadığı anlaşılınca da elindeki görüntü ve fotoğraflarla şantaj uyguladığı ortaya çıktı. Bu kez de polis muhbiri olduğunu öne süren şüphelinin, bir kişiden şantajla 1 milyon 600 bin TL para aldığı belirlendi.

“Dolandırmak için depremzedeleri bile kullanmış”

Öte yandan 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından, şüphelinin üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ibaresi bulunan bir kamyon hazırladığı, Seyhan ilçesindeki Kocavezir İş Merkezi’ndeki 6 esnaftan yardım malzemeleri aldığı belirlendi. Şüphelinin, kamyon ile Hatay’a gidip, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve gıda malzemeleriyle birlikte geri döndüğü, bu malzemeleri de evinin deposuna sakladığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin, evine sığmayan bazı malzemeleri de bir esnafa sattığı, kolilerde kendi iş yerinin logosunu gören bir esnafın da durumdan şüphelenip, şikayetçi olduğu bildirildi.Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Hacı Musa K.’yı Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Yapılan aramalarda ise 3’ü kendi, 4’ü başkalarının adına kayıtlı bulundurma ruhsatlı 7 tabanca, polis rozeti, çakar, gaz bombası, gizli kamera, sahte polis kimliği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelinin birlikte hareket ettiği öne sürülen Dündar T’de yakalandı.

Sahtecilik yapan şüpheliler de yakalandı

Dolandırıcılık ve sahtecilik üzerine çalışmasını sürdüren KOM ekiplerinin, varisi bulunmayan kişilerin mal varlığına el koymak için resmi belgede usulsüzlük yapan bir şebekeyi de deşifre etti. Şüpheliler Fatih A., Salih K., Ali Y. ve Hakan Ç. ile onlarla birlikte hareket ettiği iddia edilen nüfus memuru L.K’yi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, 2019 yılında Bursa’da yaşayan Yusuf K.’nin (86) Osmangazi ilçesindeki bir arsasını sahte vekaletname ile üzerlerine geçirip, 4 milyon 250 bin liraya sattıkları belirlendi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hacı Mustafa K. tutuklandı, diğerlerine adli kontrol verildi.