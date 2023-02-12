Depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsüne araba çarptı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsü, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde 21 EE 199 plakalı Suzuki Marka Splash model otomobil sürücüsü A.K., AFAD gönüllüsü olduğu öğrenilen 34 yaşındaki İ.Ç.’ye çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İ.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Ç.’nin cansız bedenini otopsi işlemi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücü gözaltına alınarak inceleme başlatıldı.