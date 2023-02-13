Depremzedelere yardım edeceğini söyleyip dolandırıcılık yaptı

Sosyal medyada vatandaşları dolandırmak amacıyla depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek IBAN adresiyle birlikte acil para yardımı gerektiği yönünde paylaşım yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından iddiaya göre sosyal medya hesabından Erhan B. (37) isimli şahıs, deprem yaşanan bölgede olmamasına rağmen orada olduğunu söyleyerek ve depremzedelere yardımda bulunacağını iddia ederek IBAN adresiyle birlikte acil para yardımı gerektiği yönünde paylaşım yaptı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Erhan B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

‘’Olayı tamamen alkol etkisiyle yaptım’’

Adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini söyleyerek, ‘’Alkolün etkisiyle sosyal medya hesabımdan deprem bölgesinde olduğuma ve yardım dağıttığıma ilişkin paylaşımda bulunarak IBAN numarama para gönderilmesini istedim. Hesabıma herhangi bir para gelmedi. Olayı tamamen alkol etkisiyle yaptım. Olay nedeniyle pişmanım, paylaştığım IBAN numarası bana aittir’’ ifadelerini kullandı. Şüpheli Erhan B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklandı

Şüpheli Erhan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.