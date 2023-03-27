Depremzedeler KYK yurdunda, hırsızlar binalarında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, en çok hasar alan merkez Bağlar ilçesinde hırsızların ağır ve orta hasarlı evlerde doğalgaz kombisi, demir kapı, su saati ve muslukları çaldığı ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen 11 kent arasında Diyarbakır da yer alıyor. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde merkez Bağlar ilçesinde 5, Yenişehir ilçesinde ise 2 bina yıkıldı, 400’ü aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte yaptığı çalışmalarda 4 bin 612 yapıda ağır, 3 bin 428 yapıda orta, 45 bin 245 yapıda ise az hasar tespit etti.

Kentte en fazla hasar alan merkez Bağlar ilçesindeki Şeyh Şamil Mahallesi’nde 1994 yapımlı Sincar Apartmanı da depremlerden orta hasar aldı. Apartman sakinleri dairelere girmeye korkarken hırsızlar kapıları açamayınca su saatlerine ve kombilere dadandı.

Bina sakinlerinden Emine Başaran, evine girmeye korktuğunu belirtirken, iki günde bir eşyalarını kontrol etmeye geldiğini ifade etti.

Bina sakinlerinin evde olmadığını fırsat bilip her gün düzenli şekilde su saatlerinin çalındığını dile getiren Başaran, “Binamız 6 Şubat’taki yıkıcı depremde hasar gördü. Şu anda KYK yurdunda kalıyoruz. Depremden sonra evimize hiç giremedik. Aradan zaman geçtikten sonra evimize geldik. Bir baktık ki binamızın duvar taşları yıkılmış. Bina sakinlerinin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar her gün düzenli bir şekilde gelip su saatleri çalıyor” dedi.

“Binamıza her girildiğinde muhakkak bir şeyler götürülüyor”

3 daire üzerine olup 8 katlı Sincar Apartmanı’nda bina sakinlerinin çözümü asma kilitle kapılarını kapatmasında bulduğunu ifade eden Başaran, “Binamız 3 daire üzerine olup 8 katlıdır. Depremden sonra binada sadece 2 aile kalıyor. Onların da kalacak bir yeri olmadığı için kendi evlerinde kalmaya devam ediyor. Kimse gelip binaya girmek yasak falan demiyor. Biz de 2 günde bir gelip evimize bakıyoruz. Hırsızlar evimize girmiş mi girmemiş mi diye. Hırsızlar binamıza her girdiğinde muhakkak bir şeyler götürüyor. Komşumuzun kombisini çalmışlardı. Biz de korktuk dedik belki doğalgaz saatlerini de götürürler. Daha artık bu hırsızlardan korkuyoruz. Bu duruma bir çözüm bulunsun” ifadelerine yer verdi.