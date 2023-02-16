Depremzede olduğunu söyleyerek para isteyen şüpheli tutuklandı

İstanbul’da sosyal medya üzerinden depremzede olduğunu söyleyerek banka hesap bilgilerini paylaşıp para toplayan ve ihbar üzerine polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da sosyal medya üzerinden depremzede olduğunu söyleyen bir kişi, banka hesap bilgilerini paylaşarak para istedi. Bunu fark eden kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Erhan B.’yi (36) gözaltına aldı. Erhan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.