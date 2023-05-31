Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmediği iddia edilen müdüre beraat

Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede öğrenciyi, başörtülü olduğu gerekçesi ile okula kabul etmediği ileri sürülen okul müdürünün söylediklerini ‘nasihat’ olarak değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı’na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları müdürü tarafından depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edilmişti. Söz konusu okulun müdürü İsmail S., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Yargılama sürecinde hakkında adli kontrol şartı verilen şahsın karar duruşması yapıldı.

“İmam Hatip’ten gelen talebelerin bizim okul müfredatına uymaları teknik olarak mümkün değildir”

Karar öncesi mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan okul müdürü İsmail S., “Kesinlikle mağduru sırf başörtü takıyor diye okulumuza kayıt etmemezlik yapmadım. Esasen İmam Hatip’ten gelen talebelerin bizim okul müfredatına uymaları, teknik olarak mümkün değildir. Diğer meslek okullarının da bizim okulun müfredatımıza uyması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık okul müdürünün ifadesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, okul müdürü ile öğrenci arasındaki konuşmanın geçtiği odanın kapısının açık olmasının aleniyet sağlamadığına, 15 yaşındaki T.N.İ. isimli öğrencinin başörtüsüyle derslere girmesinin oluşturacağı zorluklar konusunda okul müdürünün söylediklerinin ‘dini değerleri aşağılama’ suçunu oluşturmayıp ‘nasihat’ niteliği taşıdığına hükmetti. İsmail S.’nin beraatine karar verildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Özel Çağdaş Okulları Müdürü İsmail S.’nin görevden alındığı öğrenildi. İdari soruşturmanın devam ettiği, şahsın okuldan ayrıldığı öğrenildi.