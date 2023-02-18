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Depremzede minikler çadır kuran asker abilerine yardım etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin çadır kurarken küçük çocukların onlara yardım ettiği anların videosunu paylaştı.
Asayiş 18.02.2023, 15:16
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin çadır kurarken küçük çocukların onlara yardım ettiği anların videosunu paylaştı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Küçük Mehmetçiklere selam olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin deprem bölgesindeki çadır kurma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geleceğin Mehmetçikleri de asker abilerine yardım etmeyi ihmal etmiyor” ifadelerine yer verildi.