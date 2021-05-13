Depremzede konutlarından demir çalan 4 kişi yakalandı

Malatya’da depremzedeler için yapılan konutların inşaatından 65 bin TL değerinde demir çalan 4 kişi, demirlerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, depremzedeler için Battalgazi ilçesi Gelinciktepe’de yapılan konutların inşaat alanında demir hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili Battalgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir pikap şüphe üzerine Orduzu Mahallesi Çatyol mevkiinde durduruldu. Aracın kasasında yüklü miktarda demir olduğu görüldü. Şikayetçi inşaat şirketi yetkilisi Ö.T’nin beyanına göre aracın kasasında toplam 65 bin TL değerinde özel üretim konsol demirler ele geçirildi. Araçta bulunan Y.B., H.B., M.K. ve M.O. isimli şahıslar, malzemeleri Orduzu bölgesinde tanımadıkları bir şahıstan aldıklarını ileri sürdü. Müşteki Ö.T.’nin bahsettiği malzemelerin kasadaki malzemelerle örtüşmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.