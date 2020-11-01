Depremzede güvercine ilk müdahale kurtarma ekibinden
İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NEDENİYLE ENKAZA DÖNEN BAYRAKLI İLÇESİNDEKİ DOĞANLAR APARTMANINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILAN GÜVERCİNİ, AFAD EKİPLERİ HAYATA DÖNDÜRDÜ.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından yaralı olarak çıkarılan güvercini, AFAD ekipleri hayata döndürdü.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı enkaza döndü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği enkazın altında kalan bir güvercin de kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan güvercinin gagasına sakız yapıştığını fark eden AFAD ekipleri, sakızı çıkarmak için çaba harcadı. Gagasından kazınarak sakızın çıkarılmasının ardından oldukça bitkin düşen güvercine şırıngayla su ve mama verilerek hayata tutunması sağlandı. Durumu iyi olan güvercin bakıma alındı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3