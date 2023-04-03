Depremzede evlerine dadadan 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem nedeniyle boşaltılan evlerin çevresinde yapılan denetimlerde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.