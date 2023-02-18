Depremzede Elif’in kurtarıcıları Burdur’a döndü

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem bölgesinde 8 gün boyunca enkaz altındaki kişileri kurtarmak için mücadele eden Burdur İtfaiyesi kente dönüş yaptı. Geçirdiği trafik kazasına rağmen deprem bölgesine giden Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, 7 yaşındaki Elif’le kurdukları diyalog ile yürekleri ısıtan o anları da anlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde etkili olmuş ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurtarma ekiplerinden birisi de Burdur İtfaiyesiydi. Depremin ardından kısa bir süre sonra afet bölgesine doğru yola çıkan ekipler Kahramanmaraş’ta görevlendirildi. Burada bir çok noktada yaptıkları çalışmalarla 15 kişiyi enkaz altından kurtaran ekipler 8 günün ardından Burdur’a geri döndü.

18 kişiden oluşan ekibiyle afet bölgesinde aralıksız kurtarma operasyonları yapan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak yaşadıklarını anlattı.

6 Şubat saat 05.30’da deprem bölgesine hareket ettiklerini dile getiren Ballak, "Bölgeye ulaşan ilk ekiplerden biriydik. 8 gün boyunca farklı enkazlarda gece gündüz çalışarak 15 kişiyi sağ, 40’ın üzerinde vefat etmiş kişiyi enkazlardan çıkardık. 11 ili etkileyen ve bunlara ilçe, belde ve köyleri de eklediğimiz zaman milyonlarca insanın etkilendiği bir felaketti. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Ve yaptığımıza da inanıyorum. Bölge çok kötü durumdaydı. Biz Kahramanmaraş merkeze yönlendirildik. İlk Kahramanmaraş merkeze gittiğimiz zaman şehirdeki o kötü görüntüyü gördük. Artık ondan sonrası o olayın heyecanıyla çok fazla hatıralarda kalan şeyler değildi. Hatıramızda kalan güzellikler, çıkardığımız insanlar, hayata bağladığımız çocuklar oldu. İnşallah bu yaraları ülke olarak bir an önce sarıp tekrar hayatımızı normalleştirebiliriz” dedi.

"Kendi acısını unuttu, yardıma koştu"

Depremden 2 gün önce Antalya’da trafik kazası geçiren Ballak kendi acısını unutup depremzedelerin yardımına koştuğunu anlatarak, “Kazadan dolayı bölgeye gitmeme engel bir durumum olsaydı kahrolurdum. Depremden 2 gün önce Antalya’da talihsiz bir kaza yaptım. Çok ciddi bir kazaydı. Çok şükür hayattayım ve ikinci defa o araçtan çıktığıma sevindim. Çünkü eğer kolumda ve ya bacağımda bir kırık olsaydı, bölgeye gitmemi engelleyen bir durum olsaydı kahrolurdum. Bu da ömrüm boyunca benim içimden çıkmazdı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Sadece kaburgalarıma bir ezilme vardı. Deprem bölgesine gidip ekibimle birlikte insanların yardımına koştuk” ifadelerini kullandı.

“Bir ele uzanabilmek için canla başla mücadele ettik”

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 yaşındaki Elif Temel ile yaptığı konuşmayla yürekleri ısıtan Burdur İtfaiyesi Çavuş’u Ali Eryılmaz ise "Depremi haber alır almaz 3 araç ve 18 personel ile buradan çıkış yaptık. Kahramanmaraş merkeze görevlendirildik. Merkeze vardığımızda olayın ne kadar büyük, ne kadar vahim olduğunu gördük. Orada bir ele dokunmak için canla başla çalıştık. Bir kız çocuğu vardı ismi Elif. Onu enkazdan çıkarmak için çok mücadele ettik. Videoya yansıyan o görüntülerde konuşan kişi bendim evet ama bütün ekip arkadaşlarım orada canla başla mücadele etti. Bir tek benim başarım değil bütün arkadaşlarımızın başarısıydı. Oradan kim ufak bir taş aldıysa Allah razı olsun” diye konuştu.

"Bizimle uzun süre sohbet etti"

Elif ile ilgili sohbetinden bahseden Eryılmaz, “Elif kendisinden çok bahsetti bize. Yayınlanan çok kısa bir videomuz var fakat 2 saatten fazla bizimle sohbet etti. Bıcır bıcır çok konuşkan birisiydi. Anne ve babasının diğer odada olduğunu, kardeşinin de yanında uyuduğundan bahsetti. Ama tabi onlar vefat etmiş durumdaydı. Elif’i biz o şekilde, o zorlu ortamda ona durumu anlatarak kurtardık. Orada sadece bedensel olarak değil, ruhsal da bir savaş verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü Elif’i sakinleştirmek ve onu tekrar geri kalan ömründe o acıyı biraz da olsa unutması için yardımcı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

"Can kurtarmaya çalıştık"

Afet bölgesinde yer alan bir diğer itfaiye eri Mehmet Erdem ise “Oraya vardığımızda büyük bir kaosun içine girdik. Büyük bir olay vardı orada yani insanların artık yapacak bir şeyi yoktu. Herkes birbirinden medet umuyordu. Elimizden geldiğince 8 gün boyunca insan, can kurtarmaya çalıştık” açıklamasında bulundu.

"Elif’le görüşmek istiyorlar"

Burdur İtfaiye personelleri enkaz altından çıkardıkları Elif Temel ile tekrar görüşebilmek için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini ve Elif ile telefonda bile olsa tekrar konuşmak istediklerini bildirdi.