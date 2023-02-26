Depremle oluşan heyelanda dev kayalar yola düştü

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise deprem sonrası oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü, yol ikiye ayrıldı.