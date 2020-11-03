banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Asayiş 03.11.2020, 09:19
5
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. İnce, “Tahrik edici içeriklerin karşısında biz duracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 69 paylaşım, 52 şahıs tespit ve işlem yapıldı. 19 gözaltı yapıldı. 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3