Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkazının yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’ın, merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 82 mahallede, ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkazı yerinde dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların demirleri beton parçalarından ayrılıp, iş makineleri ile kamyon ve tırlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen molozlar ise belirlenen döküm alanlarına götürülüyor. Yıkım çalışmaları dron ile de görüntülendi.