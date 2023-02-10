Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde binlerce kişinin ölümüne 10 binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Onikişubat ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.