Depremin merkezi olan Pazarcık’ta 343 hayvan canlı kurtarıldı

Jandarma ekipleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 343 hayvanı canlı kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine devam eden Jandarma ekipleri 17 iş makinesi ile 37 mahallede yürüttükleri çalışmalarda 23 büyükbaş ve 314 küçükbaş olmak üzere toplam 343 hayvanı canlı kurtardı.