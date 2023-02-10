Depremin merkez üssü Pazarcık’ın son hali havadan görüntülendi

Depremle sarsılan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son rakamlara göre, 19 bin 388 vatandaş hayatını kaybederken 77 bin 711 vatandaş da hayatını kaybetti. İlk depremin meydana geldiği Pazarcık’ta çok sayıda bina yerle bir olurken bir o kadar bina da hasar gördü. Depremin bıraktığı hasar, havadan görüntülendi.