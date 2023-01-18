Depremin izleri tek tek siliniyor

Düzce(İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından hasarlı olan binaların yıkımı gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde bulunan 5 katlı bina kepçelerle yıkıldı.

Düzce’de deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Atatürk Bulvarında bulunan 5 katlı bina için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 6306 sayılı riskli binaların yıkımı kanunun çerçevesinde yıkım kararı aldı. Alınan kararın ardından çevre güvenliği alınan binada ekipler yıkım işlemine başladı.

Yıkım ile ilgili olarak bilgiler veren yıkım koordinatörü Barbaros Şebikbay; “23 Kasım depreminin ardından hasar almış binaların yıkımına devam ediyoruz. Bu çerçevede Atatürk Bulvarı üzerinde Burhaniye Mahallesi’nde bulunan 1999 depreminde hasar almış binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. O günden bu yana kullanılamayan bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 6306 sayılı kanun çerçevesinde yıkımına karar verilmişti. Yıkım esnasında çevre güvenliğini aldık. Su tutarak toz kalkmasının önüne geçiyoruz. Düzce’nin riskli binalardan kurtulması gerekiyor. Yaşanan depremden dolayı tekrar Düzce’ye geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” dedi.

Düzce’de 1999 depreminin ardından yıkımı bekleyen binalar yer alırken 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen deprem ile birlikte ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen 791 binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.