TIKLA İZLE

Malatya’da, depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen ilk deprem sonrasında Yenihamam Mahallesi’nde bulunan bir otelle çok sayıda bina yıkılırken, Cezmi Kartay ile Aslantepe caddelerinde bir kişinin yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depreme kent merkezinde yakalanan vatandaşların kaçıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallandığı anlar da görüntülerde yer aldı.