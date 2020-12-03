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Depremin Batman’da da hissedildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Batman’dan da hissedildi. Deprem anında hediyelik eşya dükkanındaki tabloların düştüğü görüldü.

Asayiş 03.12.2020, 09:27
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Depremin Batman’da da hissedildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Batman’dan da hissedildi. Deprem anında hediyelik eşya dükkanındaki tabloların düştüğü görüldü.

Sabah saat 08.45’te merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, bölgede Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. Batman’da deprem anında hediyelik eşya dükkanında bulunan eşyaların düştüğü görüldü.

Öte yandan, AFAD yetkilileri, bölgeden herhangi bir yıkım ile can kaybı ve yaralanma olayının kendilerine intikal etmediğini, bölgeye hemen ekip sevk ettiklerini kaydetti.
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