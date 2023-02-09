Depremin ardından Malatya’da yaralar sarılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen iki depremin ardından çadırlar kurulmaya başlandı. Malatya’da, depremzedeler için çadır kuruldu ve o anlar dron ile havadan görüntülendi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çadır kentlerdeki depremzedelerle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Türkiye’de meydana gelen ve yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta ve depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi, Malatya’da da çadır kentler kuruldu. Kent merkezinin farklı noktalarına kurulan çadır kent dron ile havadan görüntülendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çadır kentleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Belediye Başkanı Gürkan ile depremzede bir kadının ikram diyaloğu yürekleri ısıttı. Depremzede kadının süt ikramında bulunması üzerine Başkan Gürkan’ın ‘ Abla, bizim size ikram etmemiz lazım’ dedi. Depremzede kadın ise ‘ Önemli değil, siz bize ikram edersiniz, biz size ikram ederiz’ demesi gönüllere dokundu.