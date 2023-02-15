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Depremin 9. gününde enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı, çalışmalar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen 9 günün sonunda umutlar halen sürüyor. Onikişubat ilçesinde bulunan 8 katlı Üçgözler Apartmanı’nda enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı. Arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Asayiş 15.02.2023, 02:43
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen 9 günün sonunda umutlar halen sürüyor. Onikişubat ilçesinde bulunan 8 katlı Üçgözler Apartmanı’nda enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı. Arama kurtarma çalışması yapılıyor.