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Depremin 296. saatinde kurtarılan Suriyeli Muhammed’in doktorlarla konuştuğu anlar kamerada
Depremin 296. saatinde kurtarılan Suriyeli Muhammed’in hastanede doktorlarla konuştuğu anlar ortaya çıktı.
Asayiş 18.02.2023, 12:56
Depremin 296. saatinde kurtarılan Suriyeli Muhammed’in hastanede doktorlarla konuştuğu anlar ortaya çıktı.
Hatay’da depremin 296. saatinde Kanatlı apartmanı enkazından kurtarılan Suriyeli Semir Muhammed Accar, Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Suriyeli Muhammed’in hastanede doktorlarla konuştuğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bilincinin açık olduğu gözlenen Muhammed, doktorun sorularına yanıt vermeye çalışıyor.