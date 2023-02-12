Son Dakika
Depremin 157. saatinde Hafsa teyzeye ulaşan ekipler kurtarma çalışmasına devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince depremin 157. saatinde 60 yaşındaki Hafsa teyzeye ulaşıldı. Ekiplerin enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 12.02.2023, 16:51
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince depremin 157. saatinde 60 yaşındaki Hafsa teyzeye ulaşıldı. Ekiplerin enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay’ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 60 yaşındaki Hafsa teyzeye ulaştı. Ekiplerin kısa bir süre sonra Hafsa teyzeyi enkaz altından çıkarması bekleniyor.