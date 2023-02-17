Depremi bahane edip uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yapılan çalışmalarda depremi bahane edip yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi 1 kilo 200 gram esrar maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortamı fırsata çevirmek isteyen ve batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapma girişiminde bulunan 1 şüpheli, bir firmaya ait yolcu otobüsü içerisinde yakalanmış, şüpheli şahsa ait çanta içerisinde, 1 kilo 200 gram ot esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla alakalı hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan işlem yapılarak adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilen Ö.K. isimli şüpheli 16 Şubat 2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.