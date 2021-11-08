Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem Isparta’da da hafif şekilde hissedildi. Depreme AVM’de yakalanan vatandaşlar AVM’yi terk etti.

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Isparta kent merkezinde de hissedildi. Depreme alışveriş merkezinde yakalanan vatandaşlar, alışveriş merkezini terk etti. Isparta’da deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.