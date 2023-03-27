Depremden kurtuldu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonetin çarptığı depremzede kadın hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametine seyir halinde olan 67 UG 444 plakalı hafif ticari kamyonet karşıya geçmek isteyen Güler Ballıkaya’ya (77) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Ballıkaya ağır yaralandı, olayı gören vatandaşlar yaralı kadın için sağlık ekibi istedi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Güler Ballıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Güler Ballıkaya’nın Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Ereğli’ye gelen depremzedelerden olduğu öğrenildi.