Depremden kurtardığı eşyaları yangında kül oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de depremde evi ağır hasar alan vatandaşın eşyalarını depoladığı 2 katlı ardiyede yangın çıktı. Alevlere teslim olan eşyalar küle dönerken yangına müdahale eden 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Gürcüçiftliği köyünde meydana geldi. Depremde evi hasar gören Emrullah Küçükdişli, eşyalarını 2 katlı ardiyeye koydu. Ardiyede elektrik kontağından çıkan yangın, büyüyerek içerisindeki eşyalara sıçradı. Alevleri fark eden Küçükdişli ve köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürmeyi başladı. Ardiye içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken yangına müdahale eden 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Emrullah Küçükdişli’nin depremde evi ağır hasar gördükten sonra konteynerde kalmaya başladığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.