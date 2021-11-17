Depremden kaçarken düşüp yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle korkudan kaçmaya çalışan bir kişi düşüp yaralandı. Şahıs hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Düzce’de saat 15.40’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yaşanan depremin ardından bulunduğu yerden çıkmak isteyen bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında çatlak oluştuğu tespit edilen vatandaş tedavisinin ardından taburcu edildi.