Depremden kaçan Suriyeli depremzedeyi ölüm otobüste yakaladı

Gümüşhane’de şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuduğu sanılan 82 yaşındaki Suriyeli depremzedenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sabah saatlerinde Gümüşhane Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay’da meydana gelen depremin ardından kalp krizi geçiren Türkiye Cerat (82) isimli Suriyeli kadın tedavi için Adana’ya sevk edildi. İddialara göre Adana’daki hastanelerde depremzedelerin yoğunlukta olması sebebiyle tedavi olamayan yaşlı kadın, oğluyla birlikte Trabzon’da tedavi olmak için Adana-Trabzon seferi yapan 61 ACT 700 plakalı otobüse bindi.

Sabah saatlerinde yolcu indirmek için otogara giren otobüs sürücüsü Ercan Akgül, muavinin yaşlı kadının hareketsiz bir biçimde yattığını söylemesi üzerine otobüsü hareket ettirmeden 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Suriyeli yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Suriye Hama doğumlu olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Türkiye Cerat’ın cansız bedeni ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan görgü tanıkları Suriyeli yaşlı kadının Sivas’tan itibaren hareketsiz şekilde yattığını iddia etti.

“Yanında oğlu da vardı bize de herhangi bir bilgi vermedi”

Yaşlı kadının oğlunun da yanında olduğunu ve kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen otobüs şoförü Ercan Akgül, “Otogarda yolcu indirdiğim esnada araç personelinin gelip bana haber verdi. 3 numaralı yolcumuz rahmetli oldu dedi. Ben de hiç aracı yerinden kımıldatmadan 112’yi ve emniyeti aradım. Biz olayın hiç farkında değildik buraya kadar en ufak bir şey de hissetmedik. Hatta Sivas’ta su da istemiş ben aracı Erzincan’da teslim aldım diğer şoför arkadaştan. Yanında oğlu da vardı bize de herhangi bir bilgi vermedi. Savcımız ve emniyet geldi gerekli bilgileri verdik. Şu an işlemlerimiz yapıldı hareket edeceğiz. Yolcu Adana’dan bindi Trabzon’a gidiyorlardı herhalde depremzedeler. Herhangim bir rahatsızlığı var mıydı yok muydu onu da bilmiyoruz” dedi.