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Depremden 84 saat sonra 46 yaşındaki kadın kurtarıldı
Depremden 84 saat sonra Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşında bir kadın kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 19:01
Depremden 84 saat sonra Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşında bir kadın kurtarıldı.
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Işık Apartmanı enkazından 46 yaşındaki Ayşegül Hançer ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Hançer enkazın altından çıkarıldıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı.